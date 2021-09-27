Де Дзерби считает, что «Интер» стал сильнее, чем в прошлом сезоне

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча с «Интером» в Лиге чемпионов.

«Конечно, «Интер» — очень сильная команда, — цитирует специалиста Tribuna.com 27 сентября. — В прошлом сезоне они выиграли чемпионат. Считаю, что они сильнее, чем в прошлом сезоне. Но мы «Шахтер», мы всегда стараемся играть, чтобы показать хороший футбол.

«Интер» — сложный соперник, но мы тоже начали новый цикл, поэтому нам нужно хорошо сыграть. Они потеряли Хакими и Лукаку, но заменили их хорошими футболистами.

Также они потеряли Антонио Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров Италии, но заменили его Симоне Индзаги — тоже хорошим специалистом, которого я хорошо знаю. После победы в Серии А они чувствуют себя более уверенными".

Матч «Шахтер» — «Интер» состоится 27 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.