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Де Дзерби считает, что «Интер» стал сильнее, чем в прошлом сезоне

21:10
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча с «Интером» в Лиге чемпионов.

«Конечно, «Интер» — очень сильная команда, — цитирует специалиста Tribuna.com 27 сентября. — В прошлом сезоне они выиграли чемпионат. Считаю, что они сильнее, чем в прошлом сезоне. Но мы «Шахтер», мы всегда стараемся играть, чтобы показать хороший футбол.

«Интер» — сложный соперник, но мы тоже начали новый цикл, поэтому нам нужно хорошо сыграть. Они потеряли Хакими и Лукаку, но заменили их хорошими футболистами.

Также они потеряли Антонио Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров Италии, но заменили его Симоне Индзаги — тоже хорошим специалистом, которого я хорошо знаю. После победы в Серии А они чувствуют себя более уверенными".

Матч «Шахтер» — «Интер» состоится 27 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1101617929-roberto-de-dzerbi-inter-silnee-no-ya-takzhe-dumal-chto-shaxter-silnee-.html

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Евгений Петров все материалы автора

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