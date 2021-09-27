Де Дзерби считает, что «Интер» стал сильнее, чем в прошлом сезоне
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча с «Интером» в Лиге чемпионов.
«Конечно, «Интер» — очень сильная команда, — цитирует специалиста Tribuna.com 27 сентября. — В прошлом сезоне они выиграли чемпионат. Считаю, что они сильнее, чем в прошлом сезоне. Но мы «Шахтер», мы всегда стараемся играть, чтобы показать хороший футбол.
«Интер» — сложный соперник, но мы тоже начали новый цикл, поэтому нам нужно хорошо сыграть. Они потеряли Хакими и Лукаку, но заменили их хорошими футболистами.
Также они потеряли Антонио Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров Италии, но заменили его Симоне Индзаги — тоже хорошим специалистом, которого я хорошо знаю. После победы в Серии А они чувствуют себя более уверенными".
Матч «Шахтер» — «Интер» состоится 27 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1101617929-roberto-de-dzerbi-inter-silnee-no-ya-takzhe-dumal-chto-shaxter-silnee-.html
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