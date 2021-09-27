Почеттино заявил, что конфликта между Неймаром и Мбаппе нет

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сказал, что слухи о конфликте между Неймаром и Килианом Мбаппе сильно преувеличены.

Ранее появилась информация о том, что отношения между Неймаром и Мбаппе испортились после перехода Лионеля Месси. В матче с «Монпелье» (2:0) Мбаппе был заменен и пожаловался Идриссе Гею на то, что Неймар ему не пасовал.

«Это два фантастических парня. В футболе есть конкуренция, и такие вещи случаются, — цитирует Почеттино L'Equipe. — Здесь наша цель — побеждать. Инцидент наделал много шума, но внутри команды ничего не было. Ребята пообщались между собой, я тоже с ними пообщался. Вы видели, что они смеялись на тренировке».

Матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.