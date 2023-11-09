Анчелотти оценил игру «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Брагой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Брагой» (3:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это было хорошее выступление. Мы оказались в затруднительном положении, начав с пенальти в свои ворота, но Лунин сыграл потрясающе. Я видел, как мы держим ситуацию под контролем, как мы вышли вперед. А прежде всего, когда шел открытый футбол по всей длине поля, мы выглядели очень остро», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 12 очков за 4 матча. «Брага» с 3 очками занимает третье место в группе С.