Холанн, Родриго, Сака и Гризманн претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 7 и 8 нотября состоялись матчи 4-го тура группового турнира.

На почетное звание претендуют Эрлин Холанн (2 гола за «Манчестер Сити»), Родриго (гол и голевая передача за «Реал»), Букайо Сака (гол и голевая передача за «Арсенал) и Антуан Гризманн (2 гола за «Атлетико»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.