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Сегодня, 03:38

Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов назвал сильные стороны «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команда заслужила выход в финал Лиги чемпионов благодаря мастерству.

«Мы заслужили играть в финале благодаря нашему мастерству. Если у вас этого нет, то вы не дойдете до финала. Но одного мастерства и таланта недостаточно. Необходимо создать команду, убедиться, что все в нее верят», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034586--liverpool-vs-real-madrid/
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