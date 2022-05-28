Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов назвал сильные стороны «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команда заслужила выход в финал Лиги чемпионов благодаря мастерству.

«Мы заслужили играть в финале благодаря нашему мастерству. Если у вас этого нет, то вы не дойдете до финала. Но одного мастерства и таланта недостаточно. Необходимо создать команду, убедиться, что все в нее верят», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.