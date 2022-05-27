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Сегодня, 23:02

Надаль о финале Лиги чемпионов: «Намерен сходить, если ничего не случится»

Надаль намерен посетить финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, пойдет ли на финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», который состоится 28 мая.

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» является болельщиком мадридского клуба.

«Посмотрим, в каком состоянии я завтра проснусь. Вдруг организм преподнесет сюрприз. Но если ничего не случится — и ожидаю, что ничего не случится, — и если завтра я смогу хорошо потренироваться, то намерен сходить», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Надаль на данный момент выступает на «Ролан Гаррос», который проходит во Франции.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу тоже во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 (мск).

Источник: https://asaptext.com/asap_media/media/1007/1035/browse_file.php?browse_file_name=transcripts/120874.html
Теннис
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Рафаэль Надаль
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