Надаль о финале Лиги чемпионов: «Намерен сходить, если ничего не случится»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, пойдет ли на финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», который состоится 28 мая.

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» является болельщиком мадридского клуба.

«Посмотрим, в каком состоянии я завтра проснусь. Вдруг организм преподнесет сюрприз. Но если ничего не случится — и ожидаю, что ничего не случится, — и если завтра я смогу хорошо потренироваться, то намерен сходить», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Надаль на данный момент выступает на «Ролан Гаррос», который проходит во Франции.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу тоже во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 (мск).