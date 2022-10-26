Аллегри: «Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Бенфики» (3:4) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Думаю, что нашей ошибкой стала слишком мягкая играя в обороне в первом тайме. Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов. Сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате Италии, а также на предстоящем матче против «ПСЖ», так как мы еще можем побороться за место в Лиге Европы», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

«Бенфика» набрала 11 очков и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками идет на 3-й строчке и лишился шансов на выход из группы.