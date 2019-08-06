Аленичев считает, что первый матч между "Краснодаром" и "Порту" завершится вничью

Бывший футболист "Порту", экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев дал прогноз на матчи "Краснодара" и "Порту" в отборочном турнире Лиги чемпионов. Он считает, что первый матч завершится вничью, а во втором победит португальский клуб.

– Сложно давать прогнозы, тем более что и "Порту" не чужой мне клуб, и "Краснодар" нравится. Что ж, первый матч – 1:1, - сказал Аленичев. - Но во втором, думаю, "Порту" решит исход в свою пользу. Хотя все обрадуются, если я ошибусь! (Дмитрий Зеленов).

Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.