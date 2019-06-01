Алдервейрелд верит в победу "Тоттенхэма" над "Ливерпулем"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд верит в победу "шпор" в финальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем"​, сообщает официальный сайт УЕФА.

– Почему бы и нет? Мы должны верить. У нас была сложная группа, мы ездили в Дортмунд, чья команда была первой в своей лиге, но победили их. "Сити" – первый в своем чемпионате – тоже был нами повержен. "Аякс" – тоже первый, тоже наша взяла. Так что почему бы и нет? – приводит слова Алдервейрелда пресс-служба УЕФА.

Финал ЛЧ "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" пройдет 1 июня в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано", начало – в 22.00 (мск).

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