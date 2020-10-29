Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель оценил результат матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0) и рассказал, что ждет ответной встречи в России.

«Для меня матч против бывшей команды — это особенный момент. Я уже с нетерпением жду возвращения в Санкт-Петербург в ответном матче. Мы взяли 3 важных очка, продолжаем идти вперед в группе», — написал у себя в Instagram Витсель.

Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.