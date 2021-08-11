Главный тренер «Бенфики» Жезуш похвалил Жоау Мариу после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал победу своей команды в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0).

Полузащитник Жоау Мариу вывел португальцев вперед на 58-й минуте.

— Судя по реакции болельщиков, Жоау Мариу станет символом команды?

— Он начинает сезон в основе, показывает свое качество. Он хорошо адаптировался. Легко адаптировался, ведь много португальцев. У него есть такие качества, которые помогут ему хорошо сыграться с партнерами. Мы хорошо понимаем друг друга с Жоау. Всегда, когда он играет, он выкладывается на полную. Мы хотим, чтобы это была великая команда.

— Есть информация, что Давид Луиз может подписать контракт с командой?

— Я не уверен, что это так. Думаю, он поедет играть в Турцию. Я люблю его, как игрока, но не думаю, что сейчас тот момент, когда он вернется в команду.

— В этом году команда должна добиться группы Лиги чемпионов. Впереди игра с ПСВ.

— Мы еще не думали про ПСВ. Впереди игра с «Арокой». Думаю об этой игре. ПСВ в хорошей форме, они выиграли Суперкубок Нидерландов. У нас будет время подумать об этом матче. Будет тяжелая игра. Как и против «Спартака», мы верим, что у нас есть возможность пройти дальше.

— Говоря о стартовом составе и скамейке запасных. Что скажете о команде — одна для чемпионата, одна — для Лиги чемпионов?

— Насчет состава — смотря на эти два матча, уже двое травмировались. Несколько игроков приехали после Евро позже. Факт того, что нужно играть каждые 3 дня, понимаешь, что ты рискуешь здоровьем игроков. Никогда не думал, о том, что кто-то из травмированных может вылететь. Но они играют без замен. Приходится идти на риск, поэтому будем менять состав.

— Яремчук будет первым выбором в нападении?

— Ему нужно адаптироваться. У нас есть Рамуш, есть Винисиус. Нужно сделать медицинские тесты, посмотреть на состояние игроков и сделать правильный выбор.