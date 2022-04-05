Агент Бэйла заявил, что футболист не сыграет в матче с «Челси»

Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказался о том, что футболист практически не играет за «Реал».

«Гарет постоянно остается в запасе, так что спрашивать, почему он не играет, нужно у мистера Анчелотти. Я его не критикую, он просто принимает решения, поэтому Бэйл не играет. Естественно, это решение тренера, не футболиста. Сможет ли Гарет сыграть завтра с «Челси»? Это невозможно», — приводит слова агента AS.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» пройдет 6 апреля, начало — в 22.00 мск. Ответная встреча между командами запланирована на 12 апреля.

В текущем сезоне Бэйл сыграл за мадридский клуб 5 матчей во всех турнирах и забил один гол.