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Жота поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуля» с «Бенфикой»

Жота прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуля» с «Бенфикой»
Виктория Кравченко
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал предстоящий матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Знаю, как сложно играть против «Бенфики», на их стадионе будет нелегко, но я уверен, что мы сможем поехать туда и выиграть игру», — цитирует португальца Liverpool Echo.

5 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» примет «Ливерпуль» на стадионе «Эштадиу да Луж». Встреча состоится в 22.00 мск.

Диогу Жота
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