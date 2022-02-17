Адейеми сравнил ничью против «Баварии» с поражением

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми после ничьей с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что результат сравним с поражением.

«В конце концов, это похоже на поражение. Но на табло — 1:1. В целом мы довольны результатом и готовы к следующей игре. Мы жадные, молодые и хотим играть», — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Адейеми.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.