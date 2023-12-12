Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы

Не зря переехал?

Про Криштиану Роналду в последнее время слышно меньше — времена сменились, в европейском футболе новые герои. Но португалец не пропал и не затих — после переезда в Саудовскую Аравию в конце 2022-го он принялся разрывать уже ближневосточный футбол. Год Роналду вне Европы — как он прошел? Достойно.

Лига расцвела с приходом Криша

Учитывая количество средств, которые местные боссы вложили в трансферы, скорее всего, лига расцвела бы и без португальца. Но факт остается фактом — Роналду первым из известных игроков приехал на неизведанную территорию, и его присутствие, вероятно, сыграло огромную роль в согласии других звезд на трансфер.

За почти год с момента, как португалец отправился в Про-лигу, местный чемпионат превратился в музей. Здесь есть все — от Бензема до Канте и Неймара, и даже молодые игроки вроде Рубена Невеша присутствуют. Останавливаться, судя по долгосрочным планам саудовских чиновников (включающим проведение ЧМ-2034), никто не планирует.

Прошлым летом саудовские клубы потратили почти миллиард евро на трансферы и совершили несколько десятков громких сделок. И именно Роналду останется в истории как человек, с которого это началось.

Криштиану Роналду (справа) и Сауд Абдулхамид. Фото Reuters

Португалец много забивает. Но почти ничего не выигрывает

Свои способности Криштиану продемонстрировал почти сразу, как оказался в Саудовской Аравии. В третьем матче он оформил покер, в пятом — хет-трик; и за половину сезона ворвался в бомбардирскую гонку, остановившись на пятом месте с 16 голами. В этом сезоне Роналду твердо держит первое место.

Правда, высокая результативность на данный момент не помогла выиграть достаточно трофеев. В копилке португальца только Кубок арабских чемпионов — в более престижной Лиге чемпионов АФК, а также во внутренних соревнованиях у Криштиану достижений пока нет.

В общем, 40 голов за клуб за календарный год он настрелял. Еще 10 пришлись на сборную в квалификации Евро. Пусть половина из них была забита Лихтенштейну и Люксембургу, это вряд ли умаляет достижения Роналду — форвард забил за год уже 50 мячей. И это в 38 лет!

Более того, так много португалец не забивал в прошлом году (16), позапрошлом (47), 2020 (44), 2019 (39) и 2018 (49) годах. И только в 2017-м было больше — 53. То есть сейчас у Криштиану самый результативный за пять лет период, а ведь 2023-й еще не закончился. Более того, в этом году Роналду может почти в два раза превзойти Месси (у аргентинца сейчас 28 голов).

Эве Банега, Криштиану Роналду и Фаваза Аль-Сагура. Фото AFP

Заработал много денег

Роналду — самый высокооплачиваемый футболист в мире, по контракту с «Аль-Насром» он получает 200 миллионов евро за сезон (еще 60 сверху — от спонсоров). Учитывая, что по половине из двух сезонов он уже зацепил, можно подумать, что Криштиану за 2023 год заработал уже порядка 260 миллионов евро.

Правда, Forbes оценивает доходы португальца несколько скромнее. Издание посчитало, что Роналду заработал 136 миллионов долларов в 2023 году, что все равно больше, чем у любого другого спортсмена в мире. Месси, по данным Forbes, заработал 130 миллионов, Мбаппе — 120.