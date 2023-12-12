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Сегодня, 18:00

Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Не зря переехал?

Про Криштиану Роналду в последнее время слышно меньше — времена сменились, в европейском футболе новые герои. Но португалец не пропал и не затих — после переезда в Саудовскую Аравию в конце 2022-го он принялся разрывать уже ближневосточный футбол. Год Роналду вне Европы — как он прошел? Достойно.

Лига расцвела с приходом Криша

Учитывая количество средств, которые местные боссы вложили в трансферы, скорее всего, лига расцвела бы и без португальца. Но факт остается фактом — Роналду первым из известных игроков приехал на неизведанную территорию, и его присутствие, вероятно, сыграло огромную роль в согласии других звезд на трансфер.

 
Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе. 10 футболистов с самыми высокими доходами в 2023-м по версии Forbes. Роналду — первый, а кто за ним?

За почти год с момента, как португалец отправился в Про-лигу, местный чемпионат превратился в музей. Здесь есть все — от Бензема до Канте и Неймара, и даже молодые игроки вроде Рубена Невеша присутствуют. Останавливаться, судя по долгосрочным планам саудовских чиновников (включающим проведение ЧМ-2034), никто не планирует.

Прошлым летом саудовские клубы потратили почти миллиард евро на трансферы и совершили несколько десятков громких сделок. И именно Роналду останется в истории как человек, с которого это началось.

Криштиану Роналду (справа) и Сауд Абдулхамид.
Фото Reuters

Португалец много забивает. Но почти ничего не выигрывает

Свои способности Криштиану продемонстрировал почти сразу, как оказался в Саудовской Аравии. В третьем матче он оформил покер, в пятом — хет-трик; и за половину сезона ворвался в бомбардирскую гонку, остановившись на пятом месте с 16 голами. В этом сезоне Роналду твердо держит первое место.

 
Криштиану Роналду. Роналду зажигает в Лиге чемпионов — но в азиатской. Он все еще один из лучших игроков мира

Правда, высокая результативность на данный момент не помогла выиграть достаточно трофеев. В копилке португальца только Кубок арабских чемпионов — в более престижной Лиге чемпионов АФК, а также во внутренних соревнованиях у Криштиану достижений пока нет.

В общем, 40 голов за клуб за календарный год он настрелял. Еще 10 пришлись на сборную в квалификации Евро. Пусть половина из них была забита Лихтенштейну и Люксембургу, это вряд ли умаляет достижения Роналду — форвард забил за год уже 50 мячей. И это в 38 лет!

Более того, так много португалец не забивал в прошлом году (16), позапрошлом (47), 2020 (44), 2019 (39) и 2018 (49) годах. И только в 2017-м было больше — 53. То есть сейчас у Криштиану самый результативный за пять лет период, а ведь 2023-й еще не закончился. Более того, в этом году Роналду может почти в два раза превзойти Месси (у аргентинца сейчас 28 голов).

Эве Банега, Криштиану Роналду и Фаваза Аль-Сагура.
Фото AFP

Заработал много денег

Роналду — самый высокооплачиваемый футболист в мире, по контракту с «Аль-Насром» он получает 200 миллионов евро за сезон (еще 60 сверху — от спонсоров). Учитывая, что по половине из двух сезонов он уже зацепил, можно подумать, что Криштиану за 2023 год заработал уже порядка 260 миллионов евро.

 
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Правда, Forbes оценивает доходы португальца несколько скромнее. Издание посчитало, что Роналду заработал 136 миллионов долларов в 2023 году, что все равно больше, чем у любого другого спортсмена в мире. Месси, по данным Forbes, заработал 130 миллионов, Мбаппе — 120.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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