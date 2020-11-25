Прощай, Диего! Марадона остался в космосе

25 ноября на 61-м году жизни скончался один из величайших игроков в истории футбола

Умер Диего Марадона.

Я отказываюсь в это верить. Мне хочется плакать — как будто отломили кусочек души. Отняли то детство, которое тлело еще где-то внутри. Марадона был... Марадона... Да что там говорить!

Люди из космоса обычно и не задерживаются среди нас — не позволяя видеть их старыми, нелепыми. А Марадона был как раз из космоса.

Помню, приехал в Москву ненадолго возглавивший сборную Венгрии Ференц Пушкаш. Около автобуса в Лужниках стояли дед с внуком.

— Смотри, смотри! — вдруг ожил дед. — Пушкаш!

Малышу было все равно — Пушкаш, не Пушкаш. Глянул без всякого интереса:

— Этот, старый? Такой толстый...

Дед оцепенел.

А Марадона так и остался молодым — пусть и справил весь мир в конце октября его 60-летие.

Юные, не видевшие его игру, — просто посмотрите две минутки разминки его «Наполи» перед каким-то матчем, они болтаются где-то в YouTube. Вы поймете не все. Но что-то — поймете...

Там на заднем плане поигрывают мускулами большие футболисты вроде Алемао. Похожие на породистых лошадей. Готовые вытаптывать газоны и разрывать любой каттеначчо. Нам становится понятно, как выиграл негромкий клуб то чемпионство. Здесь и второй ряд был о-го-го.

Но вот появляется он — то ли танцует, то ли поигрывает мячом. Не видя никого вокруг.

Я понимаю: все они — никто. Алемао, ди Наполи, Карека — все просто массовка. Хор при крошечном гении.

Мы в ту же секунду забываем про «Наполи», про этих людей на заднем плане — мы видим только его, этого малыша, выделывающего с мячиком вот это все.

Ему никто не нужен — только не мешайте. Диего все сделает сам.

Все его наркотические проказы дополняли образ — он не отсюда. Человек из космоса. Там, в невесомости, свои законы.

Можно сколько угодно пересматривать его голы — но и они ничего не скажут. Хотя и были восхитительными. Марадона — это волшебство. Его присутствие на поле делало немножко гениями и всех остальных.

Сегодня я прощаю тебе, милый Диего, «божественную руку» на чемпионате мира-86 против Англии и такой же фокус (только у своих ворот, из которых ты выбил мяч после удара Олега Кузнецова) против наших четыре года спустя. Пусть!

Прости и ты меня: тридцать лет назад, 7 ноября, из первого ряда «Лужников» я силился попасть в тебя снежком. Когда ты долетел-таки до Москвы отдельно от команды, на крошечном самолетике.

Кому-то я рассказывал, что попал. Но конечно же, промахнулся. Ведь и ты иногда промахивался.

Лучше тебя, Диего, не играл никто.

И не сыграет.