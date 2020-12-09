Водителю экс-хавбека «Спартака» Фернанду сократили тюремный срок

Бывшему водителю экс-полузащитника «Спартака» Фернанду, Робсону Оливейре, сократили тюремное заключение с 12 до 3 лет, сообщает Globo Esporte.

С учетом уже отбытого в заключении времени Робсон сможет покинуть тюрьму меньше чем через полтора года.

В 2019 году Оливейра был задержал в аэропорту Домодедово после того, как в его багаже обнаружили метадон, который запрещен к обороту в России, но разрешен в Бразилии. Фернанду утверждал, что лекарства были предназначены для его тестя.

Фернанду играл за «Спартак» с 2016-го по 2019-й.