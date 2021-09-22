Вице-президент Суринама установил необычный рекорд в истории футбола
06:42
Вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк вошел в историю мирового футбола. 60-летний политик сыграл за «Интер Моэнготапоэ» в матче Лиги КОНКАКАФ против «Олимпии» (0:6).
Брюнсвийк вывел команду на поле стадиона, который носит его имя, в качестве капитана, являясь при этом президентом клуба. В общей сложности Брюнсвийк провел на поле 28 минут.
Кроме того, вместе с Ронни Брюнсвийком в стартовом составе «Интера» вышел его 21-летний сын Дэмиан, который отыграл 54 минуты.
Стоит отметить, что сыграть в ответном матче против «Олимпии» Ронни Брюнсвийк не сможет, так как игра пройдет в Гондурасе, а 60-летний политик находится в списке Интерпола, поэтому не может покинуть Суринам.
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