Вице-президент Суринама установил необычный рекорд в истории футбола

Вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк вошел в историю мирового футбола. 60-летний политик сыграл за «Интер Моэнготапоэ» в матче Лиги КОНКАКАФ против «Олимпии» (0:6).

Брюнсвийк вывел команду на поле стадиона, который носит его имя, в качестве капитана, являясь при этом президентом клуба. В общей сложности Брюнсвийк провел на поле 28 минут.

Кроме того, вместе с Ронни Брюнсвийком в стартовом составе «Интера» вышел его 21-летний сын Дэмиан, который отыграл 54 минуты.

Стоит отметить, что сыграть в ответном матче против «Олимпии» Ронни Брюнсвийк не сможет, так как игра пройдет в Гондурасе, а 60-летний политик находится в списке Интерпола, поэтому не может покинуть Суринам.