Экс-нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О хочет возглавить федерацию футбола Камеруна. 40-летний камерунец объявил на своей странице в Twitter, что выдвинул свою кандидатуру на выборы, заявив, что он принял это решение «из любви к Камеруну и страсти к нашему футболу».

«Время на исходе. Ожидание — не вариант. Пора восстановить наш футбол», — отметил Это'О.

Ожидается, что выборы состоятся 11 декабря, а уже 9 января в Камеруне стартует Кубок африканских наций.

Напомним, Это'О четыре раза признавался лучшим футболистом года в Африке. Также он является лучшим бомбардиром сборной своей страны с 56 голами в 118 матчах.