Футбол
Другие
«Пас из-за границы»
Новости
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Это'О хочет возглавить федерацию футбола Камеруна

03:07
Теги:

Экс-нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О хочет возглавить федерацию футбола Камеруна. 40-летний камерунец объявил на своей странице в Twitter, что выдвинул свою кандидатуру на выборы, заявив, что он принял это решение «из любви к Камеруну и страсти к нашему футболу».

«Время на исходе. Ожидание — не вариант. Пора восстановить наш футбол», — отметил Это'О.

Ожидается, что выборы состоятся 11 декабря, а уже 9 января в Камеруне стартует Кубок африканских наций.

Напомним, Это'О четыре раза признавался лучшим футболистом года в Африке. Также он является лучшим бомбардиром сборной своей страны с 56 голами в 118 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Миннесота» подписала с Капризовым контракт на 45 миллионов долларов
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
«Дзюба мощно ответил Карпину». Реакция фанатов на отказ нападающего выступать за сборную России
Кафельников отреагировал на отказ Дзюбы от вызова в сборную России: «Абсолютно фиолетово!»
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд