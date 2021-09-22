Мама Криштиану Роналду рассказала о встрече внука с Лионелем Месси
19:01
Долореш Авейру, мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о реакции ее внука — Криштиану Роналду-младшего — на Лионеля Месси во время церемонии вручения «Золотого мяча» в 2017 году.
«Я была с Криштианинью и сказала: «Смотри, это Месси». Тогда он ответил мне: «Это не Месси, этот человек слишком маленький».
Затем мой сын подбодрил его и сказал поздороваться с Лионелем. Мой внук уже тогда был выше Месси. Это было очень смешно", — цитирует Долореш Tuttosport со ссылкой на подкаст Leao's ADN.
Напомним, что в 2017-м году обладателем «Золотого мяча» стал Роналду.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю