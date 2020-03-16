Венгер, Моуринью, Покеттино и Инфантино записали ролик о профилактике коронавируса

ФИФА совместно со Всемирной организацией здравоохранения выпустили ролик с рекомендациями по борьбе с коронавирусом. В видео рекомендации по профилактике заболеваний дали известные тренеры мужских и женских команд, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

Арсен Венгер: «Мы все знаем, что ситуация с коронавирусом очень серьезная, и нам нужно в первую очередь позаботиться о здоровье. Есть пять ключевых тактик борьбы с коронавирусом, и я призываю всех вас дисциплинированно подойти к этим тактикам».

Маурисио Покеттино: «Все начинается с рук. Пожалуйста, мойте свои руки часто. И если возможно, то со спиртосодержащими средствами».

Кейси Стоуни: «Пожалуйста, прикрывайте локтевым сгибом нос и рот, когда чихаете или кашляете. Если используете платки, то избавляйтесь от них немедленно».

Алиу Сиссе: «Избегайте касаний глаз, носа и рта. Это позволит избежать проникновения вируса в организм».

Жозе Моуринью: «При общении сделайте шаг назад. Оставайтесь по меньшей мере в метре от всех, кто чихает или кашляет».

Джилл Эллис: «Если чувствуете себя плохо, оставайтесь дома. В некоторых странах оставаться дома будет хорошим советом и для здоровых людей. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям вашего лечащего врача».

Джанни Инфантино: «Оставайтесь всегда начеку. Следуйте этим рекомендациям и поддержите ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Вместе мы выиграем этот трудный матч».

FIFA and WHO launch five key tactics to tackle coronavirus: https://t.co/CEqrrjXEAC pic.twitter.com/xitn2x1SJS — FIFA Media (@fifamedia) March 16, 2020

Все материалы о ситуации в мире спорта из-за влияния коронавируса — здесь.