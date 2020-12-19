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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Ван Гал может возглавить сборную Чили

04:56
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Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда может покинуть свой пост. Как сообщает AS, представитель голландского специалиста Луи ван Гала предложил чилийской федерации футбола услуги своего клиента.

Однако, финансовые запросы именитого специалиста могут стать препятствием. В федерации футбола Чили хотят сократить расходы.

Напомним, ранее ван Гал тренировал «Барселону», «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и сборную Голландии.

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