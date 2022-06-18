Тевес не сможет быть главным тренером «Росарио Сентраль»

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес определился с первым клубом в тренерской карьере. Однако 38-летний аргентинец не сможет быть главным тренером «Росарио Сентраль», как планировалось.

Тевес не закончил необходимые тренерские курсы, поэтому сможет присутствовать на бровке только если его впишут в протокол матча в качестве «водоноса», как это практикуется в Аргентине, если тренер не обладает должной лицензией.

После трех туров «Росарио Сентраль» с двумя очками занимает 26-е место в чемпионате Аргентины.