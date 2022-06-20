Самюэль Это'О приговорен к условному тюремному сроку за неуплату налогов в Испании

Бывший нападающий «Анжи» приговорен к условному тюремному сроку за неуплату налогов в Испании

Бывший нападающий «Анжи», «Интера» и «Барселоны» Самюэль Это'О был приговорен к 22 месяцам тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов во время выступлений в Испании, сообщает Sport.es.

Приговор был вынесен судом Барселоны, 41-летний камерунец признал свою вину.

Бывший представитель футболиста Хосе Масаллес такде оказался приговорен к году условного срока. Это'О уже подал в суд на бывшего агента за небрежное управление его активами.

Помимо условного срока, Это'О также был приговорен к выплате четырех штрафов на общую сумму 1 810 310 евро. Месальес будет должен выплатить 4 штрафа на общую сумму 905 155 евро.

События, которые рассматривались судом, произошли в период с 2006 по 2009 год, когда камерунец получил значительный доход от передачи своих имиджевых прав «Барселоне» и компании Puma. Это'О не отчитался о доходах в своей налоговой декларации.

41-летний Это'О является трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также на его счету три титула чемпиона Испании и один — Италии. В период с 2011 по 2013 год он выступал за российский «Анжи».