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Сегодня, 03:42

Родригу признался, что не готов пока играть под номером 10 за сборную Бразилии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Родригу.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Родригу признался, что Неймар предложил ему взять номер 10 в сборной Бразилии. Сейчас он играет в национальной команде по 23-м.

«Неймар сказал мне: «Я уже ухожу из сборной, и 10-ка твоя». Я даже не знал, что ему ответить. Мне было неловко, поэтому я посмеялся и сказал, что он должен еще немного поиграть, что я пока не готов к 10», — приводит ESPN слова Родригу.

Напомним, ранее за сборную Бразилии под номером 10 также играли Кака, Оскар, Роналдинью, Ривалду, Жулиу Баптиста, Жунинью, Пеле и другие.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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