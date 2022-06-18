Родригу признался, что не готов пока играть под номером 10 за сборную Бразилии

Нападающий «Реала» Родригу признался, что Неймар предложил ему взять номер 10 в сборной Бразилии. Сейчас он играет в национальной команде по 23-м.

«Неймар сказал мне: «Я уже ухожу из сборной, и 10-ка твоя». Я даже не знал, что ему ответить. Мне было неловко, поэтому я посмеялся и сказал, что он должен еще немного поиграть, что я пока не готов к 10», — приводит ESPN слова Родригу.

Напомним, ранее за сборную Бразилии под номером 10 также играли Кака, Оскар, Роналдинью, Ривалду, Жулиу Баптиста, Жунинью, Пеле и другие.