Тевес станет тренером «Росарио Сентраль»
Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес начнет тренерскую работу. Как сообщает Diario Ole, 38-летний аргентинец он станет тренером «Росарио Сентраль».
«Я буду тренером, принял решение, что буду тренировать. Сейчас я взволнован и очень увлечен... Я готов тренировать сейчас», — сказал Тевес несколько дней назад.
После трех туров команда с двумя очками занимает 26-е место в чемпионате Аргентины.
Напомним, в начале этого месяца Тевес объявил о завершении карьеры. За свою карьеру он играл за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Ювентус», «Шанхай Шеньхуа», «Коринтианс» и «Бока Хуниорс».
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