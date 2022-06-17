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Сегодня, 02:12

Тевес станет тренером «Росарио Сентраль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карлос Тевес.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес начнет тренерскую работу. Как сообщает Diario Ole, 38-летний аргентинец он станет тренером «Росарио Сентраль».

«Я буду тренером, принял решение, что буду тренировать. Сейчас я взволнован и очень увлечен... Я готов тренировать сейчас», — сказал Тевес несколько дней назад.

После трех туров команда с двумя очками занимает 26-е место в чемпионате Аргентины.

Напомним, в начале этого месяца Тевес объявил о завершении карьеры. За свою карьеру он играл за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Ювентус», «Шанхай Шеньхуа», «Коринтианс» и «Бока Хуниорс».

Карлос Тевес
Футбол
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