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«Пас из-за границы»

Сегодня, 21:39

35-летний Луис Суарес намерен вернуться играть в европейский клуб

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Луис Суарес.
Фото Reuters

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес снова собирается в Европу.

После того, как «Атлетико» не продлил с ним контракт, он переходил на полгода в родной «Насьональ», чтобы спокойно подготовиться в нем к ЧМ-2022.

После вылета команды с ЧМ 35-летний игрок задумывается о возвращении в Европу, чтобы продолжить карьеру на высоком уровне.

Контракт нападающего с «Насьоналем» рассчитан до конца 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах.

Луис Суарес
ФК Насьональ (Монтевидео)
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