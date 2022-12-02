35-летний Луис Суарес намерен вернуться играть в европейский клуб

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес снова собирается в Европу.

После того, как «Атлетико» не продлил с ним контракт, он переходил на полгода в родной «Насьональ», чтобы спокойно подготовиться в нем к ЧМ-2022.

После вылета команды с ЧМ 35-летний игрок задумывается о возвращении в Европу, чтобы продолжить карьеру на высоком уровне.

Контракт нападающего с «Насьоналем» рассчитан до конца 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах.