Сезон MLS может быть сокращен

Чемпионат MLS может пройти в сокращенном варианте. В заявлении на своем официальном сайте североамериканская лига подчеркивает, что возобновление чемпионата в мае маловероятно. Игры в MLS были приостановлены 19 марта на два месяца из-за пандемии коронавируса.

— Мы надеемся начать играть в середине мая, но это представляется крайне маловероятным, учитывая указания федеральных и местных властей, — говорится в заявлении MLS. — Мы хотим провести по-прежнему максимально много матчей. Времени еще много, но мы понимаем, что это может стать трудной задачей.

Календарь MLS предполагает, что регулярный чемпионат должен завершиться 4 октября.