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Сборная Алжира стала победителем Кубка арабских наций

21:38
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Сборная Алжира стала победителем Кубка арабских наций. В финале в дополнительное время алжирцы со счетом 2:0 обыграли команду Туниса.

В матче за третье место сборная Катара обыграла египтян в серии пенальти со счетом 5:4. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0.

Турнир проходил в Катаре на стадионе «Аль-Байт».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

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Иван Шитик все материалы автора
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