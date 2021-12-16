В аэропорту Буэнос-Айреса установили статую Марадоны
В главном международном аэропорту Буэнос-Айреса открыли статую легендарного футболиста Диего Марадоны.
Она была изготовлена при помощи 3D-печати и в полный рост аргентинского игрока. Для создания статуи использовались фотографии, сделанные во время звучания национального гимна на ЧМ-1986 в Мексике.
По словам Эдуардо Эрнекяна, главы компании Airports Argentina 2000, управляющей аэропортом, он сам предлагал Марадоне установить статую. Футболист попросил, чтобы ее установили именно в аэропорту.
Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.
??? @aa2000oficial inaugur? en el primer piso de la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Ezeiza una estatua tama?o real de Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/nsgKDXahXI— Marca de Gol (@marcadegol) December 15, 2021
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