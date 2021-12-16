В аэропорту Буэнос-Айреса установили статую Марадоны

В главном международном аэропорту Буэнос-Айреса открыли статую легендарного футболиста Диего Марадоны.

Она была изготовлена при помощи 3D-печати и в полный рост аргентинского игрока. Для создания статуи использовались фотографии, сделанные во время звучания национального гимна на ЧМ-1986 в Мексике.

По словам Эдуардо Эрнекяна, главы компании Airports Argentina 2000, управляющей аэропортом, он сам предлагал Марадоне установить статую. Футболист попросил, чтобы ее установили именно в аэропорту.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.