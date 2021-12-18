Бывший вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим голкипером Кубка арабских наций
Сборная Алжира стала победителем Кубка арабских наций. Голкипер национальной команды Алжира Раис Мболи был признан лучшим вратарем турнира.
Напомним, что голкипер с 2011 по 2013 год выступал за самарские «Крылья Советов».
Кубок арабских наций проводился с 30 ноября по 18 декабря в Катаре как турнир в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года.
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