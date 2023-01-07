Роналду и Джорджина смогут жить вместе, несмотря на законы Саудовской Аравии

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду сможет жить в Саудовской Аравии вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес, сообащет ESPN.

Согласно законам страны, вместе могут жить только пары, состоящие в браке.

Однако полиция арабской страны практически не преследует иностранные пары, проживающие вне брака. При этом Джорджина должна оформить визу для проживания в Саудовской Аравии.

Для этого «Аль-Насср» должен заключить с ней сотрудничество любого вида. Также девушка Роналду может оформить туристическую визу на 90 дней.

Криштиану Роналду уже внесен в заявку «Аль-Насра» на сезон-2022/23 в чемпионате Саудовской Аравии.

Из-за лимита на легионеров клубу пришлось отзаявить нападающего Венсана Абубакара, который будет отдан в аренду, чтобы внести 37-летнего португальца в заявку.