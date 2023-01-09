Карлос Альберто сообщил, что Моуринью может возглавить сборную Бразилии

Экс-игрок «Порту» Карлос Альберто сообщил, что новым главным тренером сборной Бразилии может стать Жозе Моуринью. Сейчас португальский специалистр тренирует «Рому».

«Возможно, новым тренером сборной Бразилии станет Моуринью. Он узнавал у меня, смогу ли я стать его помощником», — цитирует Romapress Альберто.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.