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Сегодня, 15:51

Чеферин будет единственным кандидатом на выборах президента УЕФА

Мария Гусева
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Александер Чеферин.
Фото Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил, что Александер Чеферин утвержден единственным кандидатом на выборах на пост президента организации.

До конечного срока подачи заявки свою кандидатуру в УЕФА подтвердил только 55-летний Чеферин.

Словенец занимает этот пост с 2016 года. В феврале 2019 года функционер был переизбран на четырехлетний срок на конгрессе УЕФА в Риме. Он был единственным кандидатом на выборах.

Выборы президента УЕФА состоятся на 47-м конгрессе союза в Лиссабоне (Португалия) 5 апреля.

Футбол
Александер Чеферин
УЕФА
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