Авторитетное британское издание BBC опубликовало символическую сборную футболистов с истекающими в конце сезона контрактами. Главной звездой виртуальной команды остается капитан «Барселоны» Лионель Месси. Летом заканчивается срок его четырехлетнего соглашения на общую сумму 555 миллионов евро. По данным испанских СМИ, у «Барсы» из-за долгов нет денег на новый контракт воспитанника.

Не заключил новое соглашение и Серхио Рамос, капитан принципиального соперника «Барселоны» — «Реала».

По правилам ФИФА футболисты, у которых летом истекают контракты, могут с января вести переговоры с любыми клубами.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — Джером Боатенг («Бавария»), Серхио Рамос (Испания), Давид Алаба («Бавария») — Мемфис Депай («Лион»), Фернандинью («Манчестер Сити»), Джорджиньо Вайналдум («Ливерпуль»), Юлиан Дракслер («ПСЖ») — Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»).