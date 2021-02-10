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Аргентинский защитник Гандольфи завершил карьеру в 40 лет

00:17

Защитник Хавьер Гандольфи объявил о завершении карьеры, сообщает TyC Sports. 5 декабря футболисту аргентинского «Тальереса» исполнилось 40 лет.

Гандольфи начал карьеру в «Ривер Плейт» в 1999 году. Позднее в его карьере были аргентинские «Тальерес» и «Арсенал», а также мексиканские «Хагуарес» и «Тихуана». В составе последней он стал рекордсменом по количеству матчей и выиграл чемпионат Мексики (апертуру) в 2012 году. Также на его счету победа в Южноамериканском кубке-2007 с «Арсеналом».

В 2016 году Гандольфи вернулся в «Тальерес».

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