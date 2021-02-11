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Мартин Ласарте стал новым главным тренером сборной Чили

19:08
Мартин Ласарте.
Мартин Ласарте.
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Новым главным тренером сборной Чили стал уругвайский специалист Мартин Ласарте, сообщает пресс-служба Чилийской федерации футбола.

Контракт с 59-летним уругвайцем рассчитан до конца отборочного цикла на чемпионат мира. Если Ласарте сможет добыть путевку для Чили на мировое первенство, то соглашение будет продлено автоматически.

Под руководством бывшего тренера Рейнальдо Руэды сборная Чили набрала четыре очка в четырех матчах.

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