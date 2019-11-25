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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Пустовойтова — вторая в рейтинге женщин-арбитров-2019, среди мужчин россиян нет

21:07

Россиянка Анастасия Пустовойтова заняла второе место в списке лучших женщин-арбитров по итогам 2019 года по версии ИФФХС. В голосовании 90 экспертов и журналистов она набрала 90 очков. Победу с большим отрывом одержала француженка Стефани Фраппарт — 233 очка.

У мужчин первое место занял словенец Дамир Скомина — 136 баллов. Второе место занял Феликс Брых из Германии (129), третье — Бьерн Кейперс из Голландии (61). Россияне в рейтинг не вошли.

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