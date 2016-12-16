08:43 16 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Последний из выживших игроков "Шапекоэнсе" вернулся в Бразилию

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Защитник "Шапекоэнсе" Нету, который пережил авиакатастрофу в Колумбии, вернулся в Бразилию. Как сообщает AFP, колумбийские врачи дали добро на возвращение 31-летнего игрока на родину. Он стал последним из трех выживших после авиакатастрофы футболистов, который вернулся в Бразилию. Его перевели в больницу родного города, где он продолжит лечение от поразившей его инфекции.

Напомним, что в авиакатастрофе 28 ноября погиб 71 человек, включая 19 игроков "Шапекоэнсе".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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thearistarx

интересно, самолётом вернулся или как

12:30 16 декабря

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