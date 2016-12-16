Последний из выживших игроков "Шапекоэнсе" вернулся в Бразилию

Защитник "Шапекоэнсе" Нету, который пережил авиакатастрофу в Колумбии, вернулся в Бразилию. Как сообщает AFP, колумбийские врачи дали добро на возвращение 31-летнего игрока на родину. Он стал последним из трех выживших после авиакатастрофы футболистов, который вернулся в Бразилию. Его перевели в больницу родного города, где он продолжит лечение от поразившей его инфекции.

Напомним, что в авиакатастрофе 28 ноября погиб 71 человек, включая 19 игроков "Шапекоэнсе".