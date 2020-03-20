«Нью-Йорк Сити» сообщил о первом заразившимся коронавирусом в клубе

«Нью-Йорк Сити» опубликовал информацию, что один из членов клуба заразился коронавирусом. Имя, сдавшего положительный тест, не называется. Он чувствует себя хорошо после проявления легких симптомов и соблюдает соответствующие протоколы изоляции.

Ранее MLS объявила, что продлит приостановку сезона в связи с пандемией коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах, включая Испанию, введен карантин. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется