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«Пас из-за границы»

5 сентября, 23:47

Норманн не получит вызов в сборную Норвегии из-за перехода в «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матиас Норманн.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен принял решение не вызвать в национальную команду полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна.

Это решение объявила президент Федерации футбола Норвегии Лиз Клавенесс.

«Мы не может диктовать игроку, с каким клубом подписывать контракт. Но сейчас мы попали в неординарную ситуацию. И мы пришли к выводу, что Норманн не может представлять сборную Норвегии, выступая за российский клуб», — приводит слова функционера пресс-служба Федерации футбола Норвегии.

В сентябре Норвегия проведет два матча в рамках Лиги Наций. 24 сентября команда сыграет со Словенией, а 27-го — против Сербии.

3 сентября «СЭ» стало известно, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний норвежец перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Матиас Норманн
Столе Сольбаккен
Сборная Норвегии по футболу
ФК Динамо (Москва)
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