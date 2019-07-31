Моуринью не готов к работе со сборными

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что не планирует пока переходить на работу со сборными. Тем не менее, в его планах есть поработать со сборной Португалии.

– Работа в сборной для меня... один матч в месяц? Много офисной работы. Ждать два года чемпионата Европы, а затем два года – чемпионат мира... нет уж. Все еще нет, – цитирует Irish Time Моуринью. – Но однажды, может быть. Если не Португалия, то сборная другой страны. Потому что, когда я приезжаю на чемпионат мира или Европы, когда нахожусь в центре такого турнира, у меня возникает ощущение, что однажды хочу поработать на нем. Не сейчас, но однажды, и если бы это была сборная Португалии, я бы был очень горд.

Жозе Моуринью: "С нетерпением жду возвращения к тренерской работе"