«Мидтьюлланн» планирует организовать автокинотеатр у стадиона для трансляции матчей при пустых трибунах

«Мидтьюлланн» нашел оригинальное решение для трансляции матчей команды, если сезон чемпионата Дании будет доигран при пустых трибунах. Как сообщает BBC, клуб намерен организовать автокинотеатр.

На парковке возле стадиона будут установлены два больших экрана. Всего парковка рассчитана на 2000 мест, таким образом игру смогут посмотреть до 10 000 фанатов, а телевизионные репортажи будут доступны по радио в автомобилях.

Директор по маркетингу Пребен Роккьяер рассказал, что у клуба даже есть решение, что делать, если болельщики захотять в туалет.

— Нужно зажечь фары, к вам подойдет охранник, проводит вас и убедится, что туалет после этого будет чистым, — пояснил Роккьяер.

По его словам, клуб даже планирует призы за лучшее украшение машины.

Ожидается, что датская суперлига возобновится 17 мая, а сезон будет доигран 17 мая.