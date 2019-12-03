Месси всего на 7 очков опередил ван Дейка в голосовании за обладателя «Золотого мяча»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года. Для 32-летнего аргентинца это рекордный шестой трофей.

Ранее он завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В голосовании Месси набрал 686 очков. Он опередил всего на 7 баллов защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка. Третье место в голосовании занял Криштиану Роналду (476 баллов).

Также в пятерку лучших попали еще два игрока «Ливерпуля» — нападающий Садио Мане (347 очков) и Мохамед Салах (178).