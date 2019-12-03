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Месси всего на 7 очков опередил ван Дейка в голосовании за обладателя «Золотого мяча»

09:27
Голосование за обладателя «Золотого мяча».
Голосование за обладателя «Золотого мяча».
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года. Для 32-летнего аргентинца это рекордный шестой трофей.

2 декабря. Париж. Лионель Месси и шесть &quot;Золотых мячей&quot;.Месси снова сделал это. У аргентинца — шестой «Золотой мяч»

Ранее он завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В голосовании Месси набрал 686 очков. Он опередил всего на 7 баллов защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка. Третье место в голосовании занял Криштиану Роналду (476 баллов).

Также в пятерку лучших попали еще два игрока «Ливерпуля» — нападающий Садио Мане (347 очков) и Мохамед Салах (178).

2&nbsp;декабря. Париж. Лионель Месси с&nbsp;женой Антонеллой Рокуццо.

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