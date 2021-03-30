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«Пас из-за границы»
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Матч между Кот-д'Ивуаром и Эфиопией не был доигран, так как судья потерял сознание

19:32
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Матч отборочного турнира Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Эфиопии пришлось завершить досрочно после того, как главный арбитр почувствовал себя плохо, сообщает 101 Great goals.

Встреча проходила в Абиджане и была прервана за 10 минут до окончания второго тайма. Рефери увезли с поля на носилках, при этом резервный судья представлял Кот-д'Ивуар и не мог обслуживать игру. Было принято решение завершить матч досрочно.

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