Матч между Кот-д'Ивуаром и Эфиопией не был доигран, так как судья потерял сознание

Матч отборочного турнира Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Эфиопии пришлось завершить досрочно после того, как главный арбитр почувствовал себя плохо, сообщает 101 Great goals.

Встреча проходила в Абиджане и была прервана за 10 минут до окончания второго тайма. Рефери увезли с поля на носилках, при этом резервный судья представлял Кот-д'Ивуар и не мог обслуживать игру. Было принято решение завершить матч досрочно.