Футбол
Другие
«Пас из-за границы»
Новости
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Бывший защитник «Ливерпуля» Аггер возглавил клуб второго дивизиона Дании

17:07
Ларс Якобсен и Даниэль Аггер (справа). Фото ФК «Кеге».
Ларс Якобсен и Даниэль Аггер (справа). Фото ФК «Кеге».
Теги:

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Дании Даниэль Аггер возглавил ФК «Кеге», сообщил официальный сайт клуба 31 марта.

Аггер, завершивший карьеру игрока в 2016 году, дебютирует в качестве тренера в клубе, занимающем последнее место (6-е) в раунде за выход в датскую суперлигу.

Аггер провел 75 матчей (11 голов) за национальную сборную Дании и выигрывал чемпионат и Кубок Дании, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

Помогать ему будет Ларс Якобсен, проведший 81 матч (1 гол) за национальную сборную Дании.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...