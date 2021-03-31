Бывший защитник «Ливерпуля» Аггер возглавил клуб второго дивизиона Дании
17:07
Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Дании Даниэль Аггер возглавил ФК «Кеге», сообщил официальный сайт клуба 31 марта.
Аггер, завершивший карьеру игрока в 2016 году, дебютирует в качестве тренера в клубе, занимающем последнее место (6-е) в раунде за выход в датскую суперлигу.
Аггер провел 75 матчей (11 голов) за национальную сборную Дании и выигрывал чемпионат и Кубок Дании, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.
Помогать ему будет Ларс Якобсен, проведший 81 матч (1 гол) за национальную сборную Дании.
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