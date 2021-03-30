Пять игроков «Рейнджерс» получили дисквалификации за нарушение правил COVID-протокола
19:27
Шотландская футбольная ассоциация отстранила на шесть игр пятерых игроков «Рейнджерс», которые нарушили правила COVID-19, сообщает Sky Sports.
Дисквалификации получили вратарь Брайан Киннер, защитники Натан Паттерсон, Кэлвин Бэйсси, а также нападающие Дапо Мебуде и Бонгани Зунгу.
Ранее сообщалось, что все пятеро посетили частную вечеринку, которую впоследствии разогнала полиция. Клуб также наложил на игроков денежные штрафы.
В марте «Рейнджерс» в 55-й раз в своей истории завоевал титул чемпиона Шотландии.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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