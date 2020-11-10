Марадону могут выписать из больницы на этой неделе
10:51
Леопольдо Луке, врач знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщил о состоянии бывшего спортсмена.
60-летний аргентинец был недавно госпитализирован, ему диагностировали кровоизлияние в мозг, после чего назначили срочную операцию и удалили гематому.
«Диего готов к выписке, мы оцениваем ее возможность, она может состояться во вторник или среду, мы должны увидеть клинические параметры, но прогресс очень хороший», — приводит слова Луке AFP.