Марадону могут выписать из больницы на этой неделе

Леопольдо Луке, врач знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщил о состоянии бывшего спортсмена.

60-летний аргентинец был недавно госпитализирован, ему диагностировали кровоизлияние в мозг, после чего назначили срочную операцию и удалили гематому.

«Диего готов к выписке, мы оцениваем ее возможность, она может состояться во вторник или среду, мы должны увидеть клинические параметры, но прогресс очень хороший», — приводит слова Луке AFP.