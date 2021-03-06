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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Луис Суарес создал в Уругвае свой клуб

01:55
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес зарегистрировал в Уругвае новую команду «Депортиво ЛС». У клуба уже есть штаб-квартира в Соймаре. Как отмечает OvacionDigital, команда будет выступать в университетской лиге и в долгосрочной перспективе может вырасти в профессиональный клуб.

В будущем также планируется создать женский состав по двум видам спорта: футболу и хоккею.

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