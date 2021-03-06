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Езил пропустит до двух месяцев из-за травмы

01:09
Месута Езила уносят с поля на носилках. Фото Twitter
Месута Езила уносят с поля на носилках. Фото Twitter
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Полузащитник «Фенербахче» Месут Езил получил травму в матче 28-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора» (1:1). 32-летний немец повредил лодыжку и пропустит от 6 до 8 недель.

Напомним, Езил перешел в «Фенербахче» в январе 2021 года на правах свободного агента после того, как разорвал контракт с «Арсеналом». Он провел 7 матчей за турецкую команду.

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